Die Sendung vom 8. Juli 2020

Diese Woche berichtet das auslandsjournal über ausbleibende Touristen auf Capri, Homeschooling in China, Brasilien in der Corona-Krise und die Folgen des Lockdowns für die Vergnügungsmeile in Pattaya.

Sendetermin: Im TV-Programm: ZDF, 08.07.2020, 22:20 - 22:50 Datum: 08.07.2020 Verfügbarkeit: