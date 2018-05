Die Themen der Sendung vom 13. Dezember 2017

Im Kaukasus liegt ein kleines Gebiet, das Weihnachten, wie wir es kennen, überhaupt erst möglich macht. Denn nur hier gedeiht die bei vielen Deutschen beliebte Nordmann-Tanne. Absolute Schwindelfreiheit ist gefragt, um an die Samen der Tannen zu kommen. Die werden in bis zu 50 Metern Höhe geerntet, um dann in Baumschulen in ganz Europa zu Weihnachtsbäumen heranzuwachsen. Eine der begehrten Lizenzen für die Zapfenernte besitzt der Deutsche Karl Moser.