US-Präsident Donald Trump ist kein Fan der amerikanischen Nationalparks. Mit Einschnitten müssen die naturgeschützten Refugien schon länger leben. Jetzt soll es konkret dem Bears Ears National Monument in Utah an den Kragen gehen. Umweltschützer vermuten, dass es dabei auch um die Nutzung von Bodenschätzen geht. Denn die Energie Lobby sieht in den Flächen viel Potential für den Abbau von Uranium, Kohle, Öl und Gas.