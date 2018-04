Amerikas Schüler sind wütend. Nach dem Amoklauf in Parkland sind in Florida Tausende von Menschen, darunter viele Teenager, auf die Straßen gegangen. Ihr Protest richtet sich gegen die Waffenlobby und besonders gegen US-Präsident Donald Trump. Wortführerin der Proteste in Florida ist Emma Gonzales, die mit ihrer emotionalen Rede viele Amerikaner bewegt hat. Bei dem Amoklauf hat sie einen ihrer Freunde verloren.