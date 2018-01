Die Themen der Sendung vom 24. Januar 2018

Es sind die Mütter, die auf Frankreichs Straßen und in den Schulen gegen die Verführungskraft des Islamismus kämpfen. Sie nennen sich „la brigade des mères“, die Mütterbrigade. Viele von ihnen haben selbst Kinder an den Dschihad verloren oder Angst davor, dass sie in den Heiligen Krieg ziehen könnten. Nadia Remadna, eine algerischstämmige Französin, ist ihre Anführerin. Die Islamisten kämen in ihre Viertel, als Fußballehrer, als Bäcker, als Busfahrer, und würden wie Sektenführer ihre Kinder mit fundamentalistischen Ideen verführen, sagt sie. Andrea Maurer ist einen Tag mit ihr und anderen kämpferischen Müttern unterwegs – in einem Problemviertel von Châteauroux.