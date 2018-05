Es sind Zahlen, die schockieren. In Großbritannien wird alle 14 Minuten ein Mensch mit einem Messer angegriffen. Allein in London gab es im vergangenen Jahr 13.000 Messerstechereien, bei denen 80 Opfer starben. Vor allem in Großbritanniens Vororten nimmt die Gewalt stetig zu. Armut, Arbeitslosigkeit und fehlende Perspektiven lassen immer mehr jungen Menschen zum Messer greifen.