Die Themen der Sendung vom 4. April 2018

Die Einwanderungspolitik von Donald Trump ist hoch umstritten: Der US-Präsident träumt davon, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen. Jeder Flüchtling aus Mittelamerika ist für ihn ein potentieller Krimineller. Trumps Parolen aber verhallen in den Elendsvierteln von Guatemala. Von dort machen sich viele Flüchtlinge auf den Weg in die USA. Tag für Tag. 10.000 von ihnen schaffen jedes Jahr die gefährliche Flucht durch Mexiko. Angekommen in den USA führen die illegalen Einwanderer oft ein Leben am Rande der Gesellschaft, ohne gültige Papiere und in ständiger Angst, von den US-Behörden abgeschoben zu werden.