Die Themen der Sendung vom 4. Juli 2018

Die historische 1:7-Niederlage gegen Deutschland vor heimischem Publikum stürzte den Rekordweltmeister Brasilien in eine tiefe Krise. Die Schmach der Seleção von 2014 soll sich nicht wiederholen. Vor der WM in Russland gab das Land deswegen alles, um seinen Superstar Neymar nach einer Verletzung wieder fit zu kriegen. Der 21-jährige Gabriel Lucas arbeitet seit fünf Jahren als Double des teuersten Fußballers der Welt. Er wird für Kindergeburtstage gebucht und übernahm vor der WM Werbetermine, damit der echte Neymar mehr Zeit für Training und Reha hatte. Gabriel Lucas ist ein bodenständiger Mensch. Vieles laufe falsch in seinem Heimatland und seit der WM ginge es stetig bergab. Und tatsächlich: Der WM-Zauber hat sich längst gelegt an der Copa Cabana. Armut, Kriminalität und Korruption sind zurück. Heute schauen sie neidisch nach Russland, wo wieder ein Fußballspektakel die Probleme des Alltags überlagert.