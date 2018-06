Die Themen der Sendung vom 6. Juni 2018

Mission „Horizons“: Der deutsche Astronaut Alexander Gerst fliegt zum zweiten Mal zur ISS – diesmal als der erste deutsche Kommandeur, den die Raumstation in ihren 20 Jahren im All gesehen hat. Das auslandsjournal hat Alexander Gerst in den letzten Tagen vor seinem zweiten Start vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan begleitet.