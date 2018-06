Die Themen der Sendung vom 7. März 2018

Der Mord an dem Investigativjournalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten erschüttert die Slowakei. Der Fall zeigt, wie gefährlich es sein kann, in dem Land über das Thema Korruption zu berichten. Schon seit Monaten hatte Kuciak zu den Verbindungen zwischen Regierungspolitikern und korrupten Geschäftsleuten recherchiert. In der Slowakei sorgen Korruptionsaffären regelmäßig für Schlagzeilen. Der Präsident fordert Neuwahlen, der Ministerpräsident verweigert diese. Seit der bislang ungeklärten Tat rutscht das EU-Mitgliedsland immer tiefer in die Krise. Der Fall Kuciak ist nicht der Erste, bei dem Pressevertreter unter Druck geraten. Der Mord an dem jungen Journalisten hebt den Konflikt allerdings auf eine neue Eskalationsstufe.