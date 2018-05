Emmanuel Macron - vom Wunderkind zum Präsidenten

Er ist der jüngste Präsident in der Geschichte Frankreichs. Macron ist mit 39 Jahren, ohne Partei, nur mit einer eigenen politischen Bewegung aus Tausenden Anhängern in den Élysée eingezogen.



Die Dokumentation zeichnet die biografischen Stationen seines Lebens nach, vom Theaterschauspieler in seiner Schule über das Philosophiestudium bis zum Investmentbanker.



Mit 37 wurde er zum Minister ernannt und träumte bereits, die Führung der Nation zu übernehmen.



In der Sendung "auslandsjournal - die doku" erzählen Zeitzeugen und Wegbegleiter von dem rasanten Aufstieg des jungen Politstars. Seltene Archivaufnahmen beleuchten das Privatleben des jungen Präsidenten, der in einer ungewöhnlichen Ehe lebt.