Irans tapferste Frau

Beharrlichkeit und Leidenschaft, das sind ihre Stärken, wenn sie vor Gericht die Beweisanträge vorträgt oder sogar noch aus dem Gefängnis heraus für Menschenrechte kämpft.



Nasrin Sotoudeh ist Anwältin und Menschenrechtlerin und musste schon mehrfach hinter Gitter, weil sie sich in ihrer Heimat Iran gegen den Verschleierungszwang für Frauen und Minderjährige und für Menschen in Todeszellen einsetzte.



Dem Dokumentarfilmer Jeff Kaufman ist es gelungen, ein intensives und eindringliches Porträt von Nasrin Sotoudeh zu drehen. Er hat die Anwältin über viele Monate begleitet und mit ihren Mitstreiter*innen und Familienangehörigen gesprochen.



Seit 2018 sitzt Nasrin Sotoudeh wieder im Gefängnis - mit kurzer Haftunterbrechung wegen einer Corona-Infektion. Ihr Urteil wegen angeblicher "Anstiftung zu Korruption und Prostitution", "offenes sündhaftes Auftreten in der Öffentlichkeit ohne Kopftuch" und "Störung der öffentlichen Ordnung" lautet 12 Gefängnis und 74 Peitschenhiebe. Bei dem Prozess durfte sie weder dabei sein noch sich verteidigen.