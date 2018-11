Jung, zornig, radikal - Amerikas Zukunft unter Trump

Wohin steuern die USA unter Donald Trump? Die "Midterm Elections" Anfang November stellen dem Präsidenten ein Zwischenzeugnis aus - und bieten Anlass für einen Ausblick.



Es sind vor allem die Jungen im Land, die die Zukunft in die Hand nehmen: sich politisch engagieren, nach Ämtern greifen, ihre Stimme erheben gegen gesellschaftliche Missstände – nicht nur innerhalb des politischen Establishments.



Was auffällt: Der Ton wird dabei immer unversöhnlicher: an Schulen, Universitäten, in den Medien. Wohin steuern die Vereinigten Staaten von Amerika? Antje Pieper begibt sich auf Spurensuche und reist durchs Land, um auf das junge, das neue Amerika, zu treffen.