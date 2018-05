Das Symbol der Unterdrückung

Seit Wochen demonstrieren Frauen in Iran gegen die Kopftuchpflicht Quelle: twitter.com/AliSalari1965

Sie ging in den Hungerstreik, was zumindest ihre Eltern auf ihre Seite brachte, die ihre Aktion zuvor verurteilt hatten. Ihr Vater besuchte sie im Gefängnis. "Mein Vater weinte und küsste die dreckige Glasscheibe, die zwischen uns war. Er sagte mir, wie stolz er auf mich sei."



Das Kopftuch, ein Symbol der Mullahs und der Islamischen Republik. Oder auch ihrer Gegner. Denn Reza Schah Pahlawi ließ 1937 verbieten, den Tschador zu tragen und setzte dies mit polizeilichen Zwangsmaßnahmen durch. Nach der Islamischen Revolution von 1979 wiederum ist es für Frauen verboten, sich in der Öffentlichkeit ohne Kopfbedeckung zu zeigen.