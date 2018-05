1963 wurde Matthias Fornoff in Mainz geboren. Er studierte Geschichte, Politische Wissenschaft und Slawistik in Mainz und Berlin.





1992 wurde er Korrespondent im ZDF-Landesstudio Berlin, im April 1998 übernahm er die Leitung des ZDF-Landesstudios Brandenburg.





Von Oktober 2000 bis Mai 2007 war er Chef vom Dienst in der Chefredaktion.





Seit Juni 2007 ist er Korrespondent im ZDF-Studio Washington.