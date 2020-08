Raus aus Calais

Der Sudanese will nach England – seit Anfang August haben das mehr als 1000 Flüchtlinge von Calais aus mit Schlauchbooten geschafft. Noch nie waren es so viele. Die Briten rüsten auf. Schließlich war die Kontrolle der Grenzen eines der wichtigsten Versprechen des Brexit – an die Bevölkerung. Die Überfahrten gehen trotzdem weiter. Nun sollen Flugzeuge der Luftwaffe und Spezialkräfte der Royal Navy den Ärmelkanal unpassierbar machen. Für die Bürgermeisterin von Calais gleicht das einer maritimen Kriegserklärung an die Franzosen.