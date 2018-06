Scharia, Scheichs und Shopping

Öffentliche Hinrichtungen und Partner des Westens, Twitter-Weltmeister und Fahrverbot für Frauen, Wahabismus und Kampf gegen Terror: Saudi-Arabien ist ein Königreich der Widersprüche. In einem auslandsjournal spezial erkundet Moderatorin Antje Pieper am Mittwoch, 2. März 2016, 22.15 Uhr im ZDF den absolutistischen Staat in Vorderasien, der zuletzt auch aufgrund des eskalierenden Konflikts mit dem Iran in den Fokus der Weltöffentlichkeit rückte.