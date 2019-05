Hinter den Kulissen des Brexit

Der Autor Lode Desmet war bei vielen vertraulichen Treffen zwischen Barniers Team und des Brexit-Lenkungsausschuss mit der Kamera dabei. Dort wurde offen über Fortschritte und Hindernisse bei den Verhandlungen berichtet und der Stand der Dinge diskutiert. Und immer wieder taucht bei EU-Verhandlern die Frage auf, was die britische Seite eigentlich erreichen will und was am Ende herauskommt. Deal oder harter Brexit? Für alle Beteiligten eine nervenaufreibende Zeit.