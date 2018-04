Experiment Macron

Aktuelle Umfragewerte belegen es: Frankreich ist verliebt. Verliebt in seinen frisch gewählten Präsidenten Emmanuel Macron. Der bisher jüngste Präsident der Republik könnte sich demnach mit seiner Partei, „La République En Marche“ (LRM) auf direktem Weg in Richtung absoluter Mehrheit bei den Parlamentswahlen am 11. und 18. Juni befinden. Zum Zeitpunkt seiner Wahl zum französischen Staatsoberhaupt vor gut drei Wochen schien dies noch undenkbar. Viel mehr schien vor allem der Wille, Le Pen und den Front National zu verhindern, auschlaggebend für Macrons Krönung zum Präsidenten der fünften Republik.