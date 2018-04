Politik | auslandsjournal - Gift, Geld, Geheimdienste

Nach dem Giftanschlag auf den Agenten Skripal schauen wir in die russische Szene in London. Rund 300.000 Russen leben in Großbritannien. Stehen sie jetzt alle unter Generalverdacht? Welche Auswirkungen hat der versuchte Mord von Salisbury?