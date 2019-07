Von Freiheitskämpfern und Patrioten

Antje Pieper war in Polen unterwegs: in Danzig, das wie alle Großstädte liberal regiert ist. Sie hat Lech Walesa getroffen, den ehemaligen Gewerkschafter und Friedensnobelpreisträger. Er nennt Nationalismus und Populismus die „Dämonen unserer Zeit“. Die Witwe des ermordeten Danziger Bürgermeisters Adamowicz ist gerade ins EU-Parlament gewählt worden und hat eine Kampagne gegen Hate-Speech gestartet. Sie sagt: „Die Polen haben zu schnell vergessen, was der Mangel an Freiheit bedeutet.“