Zwischen Revolution und Resignation - Iran vor der Wahl

Alle Kandidaten, die am 19. Mai zur Wahl stehen, wurden vom Wächterrat der Islamischen Republik ausgesucht und unterscheiden sich, vom Reformer Rohani bis zum Hardliner Raisi, lediglich durch ihre Position im Spektrum des Gottesstaates. Das Konzept der Islamischen Republik selbst stellt aber keiner von ihnen in Frage.



Ayatollah Hadavi Tehrani, eine religiöse Instanz aus Ghom, dem geistigen Zentrum des Iran, erklärt dies so:

"Wir leben eine praktisch angewandte Mischung zweier Sphären - aus Sicht der westlichen Kultur ist das seltsam: Staat und Religion gehören für uns zusammen. Die Menschen leben in einem Rechtsstaat und gleichzeitig in einem Gottesstaat."



Folter, grausame Strafen wie Peitschenhiebe und Exekutionen, aber auch die Diskriminierung von Frauen gehören nach wie vor zu diesem System. Viele junge, westlich orientierte Iraner sind in die USA oder nach Europa ausgewandert, weil sie unter diesen Bedingungen keine Zukunft mehr für sich im Land sehen. Andere, die im Land geblieben sind, trauen keinem der Kandidaten einen Wandel zu mehr Freiheit zu. Sie leben, wie fast alle Iraner, ein schizophrenes Leben, rebellieren im Privaten.



Padideh Azin, eine Innenarchitektin, die im reichen Norden von Teheran lebt, beschreibt es so: "Es war schon immer so, dass man hier zwei Leben lebt, ein privates und ein öffentliches. Das wird sich auch nicht ändern."