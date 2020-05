Auf Eis - Die CDU, der Machtkampf und die Krise

Ein Termin war gefunden, eine Halle reserviert, und der innerparteiliche Wahlkampf rollte schon. Ende April 2020 wollte die CDU ihren neuen Vorsitzenden wählen.



Eine Richtungsentscheidung für die Partei und wegweisend für die Kanzlerkandidatur im kommenden Jahr. Friedrich Merz, Armin Laschet oder Norbert Röttgen – der Dreikampf dominierte über Wochen das Nachrichtengeschehen. Doch dann kam Corona.



Das Coronavirus brachte das Land zum Stehen und damit auch das Rennen um den Parteivorsitz. Seitdem: verwaiste Flure und gespenstische Stille im Konrad-Adenauer-Haus. Wie lange kann die CDU das aushalten? Welcher Kandidat kann überzeugen, wenn es darum geht, die enormen Krisenschäden zu reparieren? Welche Rolle spielt CSU-Chef Markus Söder, dem die Krise hohe Zustimmungswerte beschert? Bekommt das Modell "Volkspartei" jetzt wieder Auftrieb?



Das Politikmagazin "Berlin direkt" bietet in dieser Dokumentation außergewöhnliche Einblicke in die anhaltende Hängepartie um den CDU-Vorsitz. Die Autoren Lars Seefeldt und Bernd Benthin begleiten Kandidaten, Basismitglieder und Entscheidungsträger in der Partei und ergründen die Frage: Wohin steuert die CDU?