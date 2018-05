Auslaufmodell FDP?

Der Paukenschlag kam schließlich bei der Landtagswahl in Berlin im September letzten Jahres - 1,8 Prozent für die FDP. Mit solch einer Katastrophe hatte dann doch keiner gerechnet. Schlimmer noch, die Piratenpartei erzielte aus dem Stand 8,9 Prozent und löste so die Liberalen im Abgeordnetenhaus ab. Doch das war noch nicht das Ende des Sinkflugs. Bei der Landtagswahl im Saarland vor zwei Wochen unterboten die Liberalen das Berlin-Ergebnis noch einmal - 1,2 Prozent sollten es am Ende sein. Und wieder zogen die Piraten an ihnen mit 7,4 Prozent vorbei ins Parlament.