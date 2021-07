Berlin direkt - Sommerinterview vom 11. Juli 2021

Das ZDF-Politikmagazin "Berlin direkt" führt seine traditionelle Reihe der Sommerinterviews fort. Shakuntala Banerjee spricht mit der Vorsitzenden der Partei DIE LINKE, Janine Wissler.



Die wichtigste Aufgabe der im Januar gewählten Hoffnungsträgerin ist, DIE LINKE wieder in die Offensive zu bringen. Von ihrem Wahlziel, einem zweistelligen Ergebnis, ist die Partei weit entfernt. Mit welchen Konzepten will sie bei der Bundestagswahl überzeugen?



Ist sie bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen? Das erste Sommerinterview von Janine Wissler findet in ihrer hessischen Heimat, in Frankfurt am Main, statt.



Während der parlamentarischen Sommerpause interviewen die Moderatoren von "Berlin direkt", Theo Koll und Shakuntala Banerjee, die Spitzen der im Bundestag vertretenen Parteien. Die "Berlin direkt - Sommerinterviews" sind seit 33 Jahren fester Bestandteil des ZDF-Sommerprogramms. Das erste wurde 1988 im Rahmen der Sendung "Bonn direkt" ausgestrahlt.