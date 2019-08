Sommerinterview mit Christian Lindner

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner greift die Bundeskanzlerin wegen ihrer Migrationspolitik an und wirft ihr "eine Spaltung Europas in der Migrationspolitik" vor. Sehen Sie hier das ZDF-Sommerinterview in voller Länge.

Beitragslänge: 18 min Datum: 18.08.2019 Sprachoptionen: UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 18.08.2020