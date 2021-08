Berlin direkt - Sommerinterview vom 22. August 2021

Das ZDF-Politikmagazin "Berlin direkt" führt seine traditionelle Reihe der Sommerinterviews fort. Shakuntala Banerjee spricht mit dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz.



Thema des Gesprächs wird unter anderem die dramatische Lage in Afghanistan sein. Als Vizekanzler ist Olaf Scholz sowohl für die Fehleinschätzung mitverantwortlich als auch für die Bewältigung der Folgen.



Außerdem muss der SPD-Kanzlerkandidat beantworten, mit welchen Konzepten er die SPD beim Klimaschutz sowie in der Steuer- und Rentenpolitik in eine Bundesregierung führen will.



Während der parlamentarischen Sommerpause interviewen die Moderatoren von "Berlin direkt", Theo Koll und Shakuntala Banerjee, die Spitzen der im Bundestag vertretenen Parteien. Die "Berlin direkt - Sommerinterviews" sind seit 33 Jahren fester Bestandteil des ZDF-Sommerprogramms. Das erste wurde 1988 im Rahmen der Sendung "Bonn direkt" ausgestrahlt.



Letztes "Berlin direkt - Sommerinterview" 2021.