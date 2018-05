Sommerinterview mit CSU-Chef Horst Seehofer

"Berlin direkt" setzt auch im Bundestagswahljahr seine traditionelle Reihe der Sommerinterviews fort. Thomas Walde spricht heute mit Horst Seehofer, dem Vorsitzenden der CSU.



Schwerpunkt des Gesprächs sind zum einen die Skandale um die deutsche Autoindustrie und zum anderen der "Bayernplan" der CSU, mit dem sich die Partei deutlich von der Schwesterpartei CDU absetzen möchte.



Während der parlamentarischen Sommerpause – und mitten im Wahlsommer - interviewen die Moderatoren von "Berlin direkt", Bettina Schausten und Thomas Walde, die Spitzen der deutschen Politik.



Bis zum 27. August geht es durchgehend jeweils sonntags auf dem Sendeplatz von "Berlin direkt" weiter mit den Spitzenkandidaten oder Parteivorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien.



Am 6. August trifft Bettina Schausten den Spitzenkandidaten der Grünen, Parteichef Cem Özdemir zum Gespräch. Der SPD-Chef und Kanzlerkandidat, Martin Schulz, ist am 13. August Gast bei Thomas Walde. Am 20. August ist Sahra Wagenknecht, Spitzenkandidatin und Fraktionschefin der LINKE, im Gespräch mit Thomas Walde. Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten trifft am 27. August die CDU-Vorsitzende, Bundeskanzlerin Angela Merkel.



Die "Berlin direkt"-Sommerinterviews sind seit knapp 30 Jahren fester Bestandteil des ZDF-Sommerprogramms. Das erste wurde 1988 im Rahmen der Sendung "Bonn direkt" ausgestrahlt.