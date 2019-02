Politik | Berlin direkt - Eine Frage der Demokratie

Im Herbst stehen gleich mehrere Landtagswahlen im Osten an - in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Für die Parteien ist der Osten ein schwieriges Terrain, auch im Jubiläumsjahr, 30 Jahre nach Mauerfall. Die Mauer in den Köpfen existiert vielerorts noch …