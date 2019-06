Politik | Berlin direkt - GroKo: Parteien in der Krise

Die einstigen Volksparteien SPD und CDU befinden sich in der Krise - jeder für sich. Die Europawahlen brachten ihnen schwere Verluste, die SPD verlor in der Folge ihre Führungsfigur Andrea Nahles, und in der CDU kämpft Parteichefin Annegret …