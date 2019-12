Merkels Versprechen

In ihrer Neujahrsansprache hat sich die Bundeskanzlerin viel vorgenommen. Doch was wurde davon umgesetzt? Sie wollte die Ausgaben für Entwicklungshilfe und Verteidigung erhöhen, das ist geschehen, wenn auch in Maßen. Sie wollte mehr für die Angleichung ...

Beitragslänge: 3 min Datum: 22.12.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 22.12.2020