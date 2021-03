Libyen-Konferenz: Ein Erfolg?

Zwei Wochen ist die Libyen-Konferenz in Berlin jetzt her - alle beteiligten Länder und Organisationen hatten eine gemeinsame Vereinbarung getroffen. Demnach sollte es keine Einmischung mehr von außen in den Libyen-Krieg geben - weder durch Waffenlieferu...

02.02.2020 02.02.2020 Video leider nicht mehr verfügbar Video herunterladen