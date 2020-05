Corona-Zahlen: Kritik am RKI

In der Corona-Krise sind Wissenschaftler extrem in den Fokus gerückt, haben an Einfluss gewonnen - so auch das Robert-Koch-Institut. An seinen Zahlen, Daten und Fakten orientiert sich die Bundesregierung und fällt politische Entscheidungen, wie Kontaktv...

Beitragslänge: 4 min Datum: 10.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 10.05.2021