Die desaströse Bildungspolitik

Der Herbst ist da und mit ihm ein weiteres Problem an deutschen Schulen: die Lüftung. Viele Fenster sind nicht zu öffnen, doch lüften ist in Corona-Zeiten besonders wichtig - alle 20 Minuten, so die Vorgaben. Doch wie? Es gibt mehr Probleme als Lösungen...

27.09.2020 Video verfügbar bis 27.09.2021