Politik | Berlin direkt - Umweltministerin will Autobauer stärker verpflichten

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will in der Dieselaffäre die Automobilindustrie stärker in die Mithaftung nehmen. Sie sei verantwortlich für das Diesel-Problem und müsste daher "jetzt helfen, da wieder raus zu kommen". Man brauche nun …