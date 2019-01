Maas will Ausstiegsabkommen retten

"Keiner will den harten Brexit", auch nicht in Großbritannien, sagt der Außenminister am Abend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Es reiche jedoch nicht, wenn man in London entscheide, "was man nicht will, sondern sie müssen jetzt entscheiden, was sie wollen", fordert Maas. Es sei nun wichtig, Klarheit zu schaffen, "deshalb haben wir große Erwartungen an das, was Theresa May morgen vorschlagen wird", sagt er.