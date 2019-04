Politik | Berlin direkt - Nahles: "Bin richtig begeistert"

In diesem Jahr habe man schon "einen sehr großen Schritt" beim Klimaschutz getan, sagt SPD-Chefin Andrea Nahles am Abend in der Sendung "Berlin direkt". "Ich bin richtig begeistert." Deutschland sei das einzige Land, das sowohl aus der Atomkraft als auch …