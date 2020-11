Esken fordert Wechselmodell an Schulen

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken spricht sich in der ZDF-Sendung "Berlin direkt" für ein Wechselmodell an Schulen aus. "Dann kann man die Hälfte des Unterrichts digital anbieten, zu Hause, und die andere Hälfte des Unterrichts in der Schule stattfinden ...

4 min 4 min 22.11.2020 22.11.2020 Video verfügbar bis 22.11.2021 Video herunterladen