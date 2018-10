Politik | Berlin direkt - Bayern-Wahl: Sündenbock gesucht

Noch eine Woche bis zur Landtagswahl in Bayern. Für die CSU könnte sie in einem historischen Debakel enden. Die Umfragen sind so schlecht wie nie. Bei der SPD sieht es nicht besser aus. Die Ursache für die schlechten Umfragewerte sehen viele in Berlin, …