Scholz hält an Klima-Zeitplan fest

Will die Bundesregierung 40 Milliarden Euro ausgeben, um das Klima zu retten? Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will diese Zahl nicht bestätigen, kündigt aber Entscheidungen für den 20. September an.

Beitragslänge: 5 min Datum: 15.09.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 15.09.2020