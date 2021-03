Regieren in Zeiten des Virus

Handlungsfähigkeit beweisen: Das gilt für den Staat insbesondere in Krisenzeiten. Und so wird das Parlament in diesen Tagen trotz Virus am Laufen gehalten - mit virtuellen Fraktionssitzungen, Videokonferenzen aus dem Homeoffice, es herrscht maximale per...

4 min 4 min 29.03.2020 29.03.2020 Video verfügbar bis 29.03.2021 Video herunterladen