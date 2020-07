Klöckner: "Fleisch ist zu billig"

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) appelliert beim Thema Tierschutz an die Verantwortung der Verbraucher. "Es fängt an der Theke an mit dem Preis. Fleisch ist zu billig", sagt die Ministerin im ZDF und fordert "einen Pakt vom Stall bis...

Beitragslänge: 5 min Datum: 05.07.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 05.07.2021