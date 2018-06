Politik | Berlin direkt - Stegner: Europa muss "beherzt" handeln

Merkels Antwort an Macron sei "eher ein Antwortchen und keine Antwort", sagt SPD-Vize Ralf Stegner bei "Berlin direkt". "Wir haben ein Bündnis von Nationalisten gegen uns, ob das in Washington ist oder in Moskau oder in der Türkei oder sonstwo", dagegen …