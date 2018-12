Politik | Berlin direkt - Das Ende einer Ära

Seit 18 Jahren steht Angela Merkel an der Spitze der CDU. Nun macht sie den Weg frei für eine Erneuerung. Auf dem Parteitag am nächsten Wochenende wählt die CDU Merkels Nachfolger oder ihre Nachfolgerin. Dabei wird sich zeigen, in welche Richtung die …