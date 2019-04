Politik | Berlin direkt - FDP: Auf der Suche nach Profil

Die Liberalen feilen, mal wieder, an ihrem Image. Die Führungsfiguren, Christian Lindner und Wolfgang Kubicki, ziehen thematisch zwar nicht immer an einem Strang, aber was ihren Lieblingsfeind anbelangt, da sind sie sich einig: die Grünen. Und so …