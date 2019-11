Debatte um IS-Rückkehrer

Sie sitzen in Gefängnissen, in Syrien oder in der Türkei: deutsche Staatsbürger, mutmaßliche IS-Anhänger. Die Opposition fordert, sie nach Deutschland zurückzuholen, doch die Bundesregierung zögert, hat Sicherheitsbedenken, fürchtet die Instrumentalisie...

Beitragslänge: 3 min Datum: 17.11.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 17.11.2020