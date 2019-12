Berlin direkt vom 8. Dezember 2019

Berlin direkt - mit den Themen: 1.) Was will die SPD? 2.) Neue SPD-Chefs rechnen mit GroKo-Fortbestand, 3.) Union von SPD zunehmend genervt, 4.) Mord an Georgier und die diplomatischen Folgen.

