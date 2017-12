"Das Ziel ist, die Linke zu diffamieren"

Seit Jahren selbst Pächter eines Almhofes in Österreich, hat sich sich der Linken-Vorsitzende Klaus Ernst, der 2010 gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Gesine Lötzsch an die Parteispitze gewählt wurde, für sein erstes Sommerinterview mit Thomas Walde die Ranhartalm in der beschaulichen Tiroler Gemeinde Ellmau ausgesucht.