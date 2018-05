David Gebhard

Weil im Bundestag die Entscheidungen getroffen werden, die die Rahmenbedingungen des alltäglichen Lebens überall in Deutschland (mit-)bestimmen: z.B. wann jemand in Rente gehen kann, wie ein getrennt lebender Vater theoretisch seine Kinder sehen kann oder wie die Privatsphäre im Internet und die Währung vor Spekulanten geschützt ist. Und weil man bei seiner alltäglichen Arbeit viel absurd-witziges live miterleben kann, das später dann in der heute show läuft.