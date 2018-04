Der bajuwarische Zankhahn

Nach dem Regierungswechsel 1998 folgen Posten als stellvertretender CSU-Landesvorsitzender und stellvertretender Unionsfraktionsvorsitzender im Bundestag. Im Jahr 2002 dann beruft ihn Edmund Stoiber in sein "Kompetenzteam" - er wird Mitglied in der von der Regierung einberufenen "Kommission für soziale Sicherheit". Nach Vorlage des Abschlussberichts der Kommission aber wird deutlich: Man kommt auf keinen grünen Zweig - Seehofer nimmt entschieden Abstand von der vorgeschlagenen Kopfpauschale, die er wegen der "fehlenden sozialen Balance" und der "Nichtfinanzierbarkeit" scharf kritisierte. Am Ende geriet er so sehr unter Druck, dass Stoiber ihn fallen ließ. Am Ende wurde Seehofer von politischen Beobachtern gar für politisch tot erklärt.